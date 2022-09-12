18 700 зрителей посетили 19-й тур КПЛ. Матч «Тараз» – «Аксу» – самый посещаемый

7 матчей 19-го тура КПЛ посетили 18 700 зрителей, что в среднем составляет по 2 671 человек на игру. Самым посещаемым матчем стал «Тараз» – «Аксу» (3:4), который посетили 8 000 зрителей. Наименее посещаемым оказался матч «Мактаарал» – «Актобе» (1:1) в Туркестане – 500 зрителей.

Посещаемость матчей 19-го тура КПЛ:

1. «Тараз» – «Аксу» (3:4) – 8 000 зрителей;

2. «Кызыл-Жар» – «Ордабасы» (4:0) – 3 500;

3. «Туран» – «Кайрат» (1:3) – 2 500;

4. «Каспий» – «Астана» (0:3) – 2 000;

5. «Тобол» – «Атырау» (0:2) – 1 400;

6. «Акжайык» – «Шахтер» (1:2) – 800;

7. «Мактаарал» – «Актобе» (1:1) – 500.

Найди ассоциации со звездными футболистами в нашей новой игре

🎰 200% бонус на первый депозит! Регистрируйся и получи вознаграждение 🤑

В матче «Тобола» и «Кайрата» было все: красивые голы, перфомансы болельщиков и настоящие эмоции