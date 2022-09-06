Тренер «Кайрата»: «Пока у нас есть шансы попасть в топ-4, мы будем бороться»

Главный тренер «Кайрата» Кирилл Кекер подвел итоги матча с «Тоболом» (2:3) в 18-м туре КПЛ.

– Сегодня получился очень интересный матч для зрителей. В последнее время, все матчи «Кайрата» с «Тоболом» получаются очень интересными. У нас была очень тяжелая неделя в плане эмоционального состояния. Но в любом случае, я рад тому, что мы провели такой качественный второй тайм. Он оставляет хорошие впечатления. Мы обязательно будем прогрессировать. Ребятам нужно время. Кому-то больше, кому-то меньше, отсюда и выходят ошибки, которые мы не должны допускать.

– Как вы оцените игру Айбара Абдулла?

– Айбар – молодой и перспективный нападающий, входящий в число талантливых воспитанников клуба, на которых мы очень рассчитываем. Он сегодня сыграл хорошо, и его замена в сегодняшней игре носила чисто тактический характер. У него было пару моментов, к сожалению, не забил, но он будет прогрессировать и забивать голы. Сегодня он сыграл хорошо. Айбар и Лев сегодня дебютировали в стартовом составе в матче чемпионата. Мы всегда говорили, что будем давать шансы молодым игрокам, и будем их развивать. Свое слово мы держим.

– После перерыва мы заметили, что игра команды сильно изменилась в лучшую сторону. Как вы сумели изменить команду за короткий промежуток времени?

– Мы в перерыве сделали одну тактическую замену, выпустив Крачковского вместо Абдулла. Это было связано с тем, что мы хотели добавить динамики и хотели раскрыть сильные качества Жоао Пауло, чтобы Антон имел возможность разгонять атаки. Мы с ребятами поговорили, признали, что в первом тайме допустили две ошибки, мы понимали, что играем дома и всегда нужно играть достойно. Мы представляем футбольный клуб «Кайрат», который всегда играет на победу и не имеет права «разваливаться». Мы попросили ребят проявить характер, и вторая половина матча показала, что какие-то вещи мы изменили и эти изменения пошли на пользу.

– Ошибка Устименко – это ошибка технического плана? Или можно ее объяснить как-то иначе?

– Конечно, это технический элемент и такое бывает. Мы оценим этот эпизод, поговорим с Данилом и нашим тренером вратарей. Но это технический эпизод. Да, ошибся, попал в нашего игрока, мяч отскочил к сопернику. Случилась цепочка случайностей и ошибок, которая привела к пропущенному голу.

– Как оцениваете возможность попадания в топ-4 по итогам сезона?

– Мы не будем опускать рук. Пока у нас есть шансы, мы будем бороться. Каждую игру мы будем выходить и играть на победу. К сожалению, в данный момент ситуация складывается не так, как мы хотим. Занимаемое место в таблице – далеко не то, чего бы мы хотели. Мы хотим и будем бороться за более высокие места.

– Когда ждать полноценного возвращения в строй Маки Баньяка?

– Маки выздоровел. Он занимался по индивидуальной программе. Первую тренировку в общей группе он провел 30 августа. И сейчас ему необходимо время, чтобы набрать форму. Сегодня он был в заявке и мог получить игровую практику, но игра не подразумевала его выход. Маки – одна из наших боевых единиц и мы на него рассчитываем.

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