БК «Астана» сыграет с «Фенербахче» и «Бешикташем» на УТС

Стал известно расписание игр БК «Астаны» на УТС в Турции в сентябре. «Астана» сыграет с «Депомакс», «Сигартам», «Фенербахче» и «Бешикташем».

Расписание матчей УТС

13.09 – «Депомакс»

16.09 – «Сигартам»

18.09 – «Фенербахче»

21.09 – «Бешикташ»

23.09 – соперник пока неизвестен

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