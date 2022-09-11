БК «Астана» сыграет с «Фенербахче» и «Бешикташем» на УТС

Стал известно расписание игр БК «Астаны» на УТС в Турции в сентябре. «Астана» сыграет с «Депомакс», «Сигартам», «Фенербахче» и «Бешикташем».
Расписание матчей УТС
- 13.09 – «Депомакс»
- 16.09 – «Сигартам»
- 18.09 – «Фенербахче»
- 21.09 – «Бешикташ»
- 23.09 – соперник пока неизвестен
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