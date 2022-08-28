«Астана» подписала американского центрового Майерса

Баскетбольная «Астана» подписала контракт с американским центровым Майком Майерсом (206 см.).

Последним клубом игрока был «Сувон Соникбум» из Южной Кореи (средний показатель за игру – 6.45 очка, 4.9 подбора, 13.3 минуты на площадке).

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