Горовенко официально возглавил «Мактаарал»

Константин Горовенко официально стал главным тренером «Мактаарала».
Ранее Горовенко тренировал команды «Мактаарал», «Шахтер», «Кайрат», «Жетысу». В качестве футболиста выступал за «Кайрат», «МегаСпорт», «Сункар», «Алма-Ата», «Целиник», «Жетысу» и другие команды.
Последним местом работы Константина Горовенко был «Атырау».
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