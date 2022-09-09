Горовенко официально возглавил «Мактаарал»

Константин Горовенко официально стал главным тренером «Мактаарала».

Ранее Горовенко тренировал команды «Мактаарал», «Шахтер», «Кайрат», «Жетысу». В качестве футболиста выступал за «Кайрат», «МегаСпорт», «Сункар», «Алма-Ата», «Целиник», «Жетысу» и другие команды.

Последним местом работы Константина Горовенко был «Атырау».

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