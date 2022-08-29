Горовенко возглавит «Аксу». Костышин с тренерским штабом отправлен в отставку (Metaratings)

Казахстанский специалист Константин Горовенко станет новым главным тренером павлодарского «Аксу», сообщает Meta-ratings.kz.

45-летний тренер прибудет в Павлодар в начале этой недели и будет представлен футболистам. Предыдущий тренерский штаб «Аксу» во главе с Русланом Костышиным отправлен в отставку после выездного поражения от «Актобе».

Напомним, сезон Горовенко начинал в качестве главного тренера «Атырау», но из-за разногласий с руководством клуба покинул стан «нефтяников».

До «Аксу» Горовенко работал тренером в системе «Кайрата», «Жетысу», «Шахтере» и «Махтаарале».

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