Тренер «Мактаарала»: «Сами отдали игру»

Главный тренер «Мактаарала» Андрей Ферапонтов высказался о поражении в матче с «Аксу» (2:4) в 18-м туре КПЛ.

– Эта игра была очень важна для нас. Можно сказать, что не за три, не за шесть, а за девять очков. Мы должны были отпускать те команды, которые еще, в принципе, можем достать. К сожалению, сами отдали игру. Допускали в ключевых эпизодах детские ошибки. На стандартном положении не разобрались. Очень легко позволяли сравнять счет сопернику. То есть в первом тайме вели игру, создавали моменты. Ту же сразу в минуту позволили сравнять…

Многие игроки стали претендовать на класс, когда надо играть на результат. Поэтому пытаемся играть с позиции давления. Немножко, может быть, стоит упрощать игру. Слишком комбинационно пытаемся выйти из обороны, пытаемся играть, слишком контролируя мяч, когда иногда надо просто на результат. Добиваться результата за счет простоты и надежности игры в обороне и в атаке. К сожалению, у нас этого не получилось. Соперник был свежее. Мы уступили в настрое, самоотдаче. И отсюда результат – поражение.

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