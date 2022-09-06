Жерар Гоу: «Теперь все пытаются играть против нас»

Форвард «Актобе» Жерар Гоу прокомментировал победу над «Кызыл-Жаром» (1:0) в 18-м туре чемпионата Казахстана.

«Сегодняшний матч оказался для нас непростым. Тяжелая игра. Хорошо начали матч. За каждый мяч мы боролись, потому что мы хотели победить. Я очень счастлив.

Я благодарен тренеру за то, что сегодня вышел на поле. Благодаря этому удалось забить. За те полчаса, что мне дали, я вложил все, что мог. Рад, что мой гол подарил команде победу. Я верил в хороший результат. Наша цель – стать чемпионами. Я горжусь ребятами, благодаря командной работе мы одержали победу.

Минимальная победа? Три очка у нас в кармане. Теперь все пытаются играть против нас. Чемпионство – нелегкое дело. С каждым матчем играть становится все сложнее. Даже при счете 1:0 мы не жалеем сил для победы в каждой игре. Только так мы можем поблагодарить наших болельщиков, которые оказывают нам огромную поддержку. Повторяю: победа подарила мне сегодня счастье!», – сказал он.

У 33-летнего Гоу на счету 4 гола в 13 матчах КПЛ-2022, статистика игрока здесь.

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