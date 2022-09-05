«Актобе» одержал минимальную победу над «Кызыл-Жаром»

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«Актобе» одержал победу над «Кызыл-Жаром» (1:0) в 18-м туре КПЛ.

Единственный гол забил Жерар Гоу на 89-й минуте.

Таблица здесь.

Актобе – Кызыл-Жар 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
5 сентября, 17.00, «Орталык Актобе»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 89 Гоу.
АктобеПокатилов, Ерланов, Касым, Танжариков, Камболов (Оразов, 65), Жулпа (Логвиненко, 46), Байтана (Самородов, 88), Шомко, Балашов (Ньярко, 65), Сердеров (Гоу, 65), Рожерио Шина.
Кызыл-ЖарКаршакевич, Лобанцев, Мужек (Чиканчи, 90), Гурман, Бушман, Тапалов, Подио (Тихоновский, 70), Жиан Мартинс, Яковлев (Брандао, 70), Лобжанидзе, Мульдинов (Зорич, 78).
Предупреждения:
Шомко (50), Яковлев (50), Логвиненко (90).

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