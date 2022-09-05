«Актобе» одержал минимальную победу над «Кызыл-Жаром»

«Актобе» одержал победу над «Кызыл-Жаром» (1:0) в 18-м туре КПЛ.
Единственный гол забил Жерар Гоу на 89-й минуте.
Таблица здесь.
- Дата проведения
- 5 сентября, 17.00, «Орталык Актобе»
- Гол:
- 1:0 – 89 Гоу.
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Актобе –
Покатилов, Ерланов, Касым, Танжариков, Камболов (Оразов, 65), Жулпа (Логвиненко, 46), Байтана (Самородов, 88), Шомко, Балашов (Ньярко, 65), Сердеров (Гоу, 65), Рожерио Шина.
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Кызыл-Жар –
Каршакевич, Лобанцев, Мужек (Чиканчи, 90), Гурман, Бушман, Тапалов, Подио (Тихоновский, 70), Жиан Мартинс, Яковлев (Брандао, 70), Лобжанидзе, Мульдинов (Зорич, 78).
- Предупреждения:
- Шомко (50), Яковлев (50), Логвиненко (90).
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