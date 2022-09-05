МВД Казахстана рассказало о попытке суицида экс-министра культуры и спорта Мухамедиулы

В комитете уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана прокомментировали информацию о том, что экс-министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы якобы вскрыл себе вены в столичном СИЗО.

Ведомство подтвердило, что у чиновника была попытка суицида, но это случилось в мае, когда тот находился в изоляторе временного содержания. После этого его госпитализировали.

Арыстанбек Мухамедиулы занимал пост министра культуры и спорта страны с 2014 по 2019 годы, впоследствии он стал директором Национального музея РК.

Антикоррупционная служба продолжает расследование по фактам хищения бюджетных средств в особо крупном размере и злоупотребления должностными полномочиями. Предварительная сумма ущерба государству – около семи миллиардов тенге. Срок ареста Мухамедиулы продлен до 26 сентября.

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