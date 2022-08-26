25-летний защитник Кенжебаев перешел в «Аксу». Он никогда не играл на профессиональном уровне

Самый возрастной участник проекта Super Bol!, 25-летний Жаксылык Кенжебаев подписал контракт с «Аксу».

Ранее защитник не играл в профессиональных клубах, выступая лишь в любительской лиге за команду своего завода.

Ради участия в реалити-шоу Кенжебаев уволился с работы.

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