Интервью Маклюкова после восстановления: из-за травмы появилась метеозависимость, «Барыс» привыкает к Скабелке, а Орехов – лидер «Магнитки»

Встретились на Кубке Президента РК.

В «Металлурге» играют уже три хоккеиста с казахстанским паспортом: во время чемпионата мира магнитогорцы подписали Орехова, а годом ранее Акользина и Маклюкова. Последний уже успел сыграть за сборную в Риге, но в этом году получил серьезную травму в плей-офф – шайба попала защитнику в голову.

«Отпечаток на всю жизнь жизнь останется – бывает реакция на перелеты, на погоду»

Многие СМИ и главный тренер Илья Вороьбев оценили самоотверженную борьбу игрока. «Магнитка» дошла до финала Кубка Гагарина, где все же уступила ЦСКА. А Маклюков пропустил мировое первенство.

- Алексей, все переживали из-за той травмы, зачем было так подставляться?

- Не понятно. Смотрел на повторе: отчасти немного споткнулся. А отчасти – перед этим такой же момент был: бросок и в перекладину попало. Хотел ее поймать, но не такой ценой. Желание было, но неудачно споткнулся. Вот так вот вышло не очень.

- Промахнулся?

- Ну да, линию немного не ту выбрал.

- Как-то повлияло на слух, восстановился?

- Там в плане уха все достаточно быстро рассосалось, восстановилось. В голове еще… Отпечаток на жизнь останется, я так понимаю. Состояние в целом другое. Бывает и на погоду, и на перелет реакция, не прям сильная, но чувствуется. Но я думаю, что это минимальная возможная потеря в такой ситуации.

Обсудили новые правила КХЛ: ношение дополнительной защиты для молодых, пунктирная линия для определения шестого полевого

Вообще с Алексеем можно обсуждать все. В этот раз поговорили о новых правилах КХЛ. Лига уделяет большое внимание безопасности игроков. Так молодежь обязали носить специальную защиту шеи, закрывать уши, носить каппы. Первое подобное удаление «Магнитка» получила в матче с «Автомобилистом», 22-летнему Юрию Платонову выписали две минуты за «Незаконное и опасное снаряжение» – отсутствие капы.

Плюс на «Барыс Арене» начертили красную пунктирную линию у скамейки, за ее пределами шестой полевой – нарушение. Раньше в правилах числился метр от борта, судьи определяли расстояние на глаз, чем вызывали возмущение тренеров, даже Скабелка об этом высказывался. Игроки получали неоправданный штраф на смене.

- Начертили у нас линии пунктирные возле скамейки, как такое облегчит судьям работу?

- Да, но только не понимаю, чья инициатива это? В других дворцах я не видел.

- Насколько слышала, хотят посмотреть, как это на Кубке Президента сработает и возможно, ввести в сезоне.

- В принципе, да, это размытое правило. Этот один метр смены, кто как расценивает. По мне, так более четко можно шесть игроков свистеть на смене, а с другой стороны… В одном дворце если это будет, а в другом нет – странно, как минимум.

- Если это сработает, то и во всех клубах введут, вроде как.

- По идее – да. Судьям должно быть попроще. Если потом тренеры на повторах будут недовольны решением, то наглядно все видно, а не на метр-полтора.

- А давно это правило, что капу нужно обязательно надевать в игре?

- Я точно не знаю. В последнее время много неприятных случаев, недавно летальный был. В грудь там попало, но капа ни при чем. Последние годы, как я понимаю, смертельность возросла, что ли. Лига обезопасить хочет, но в прошлом сезоне так строго не было.

- Не помню ни одного такого удаления в игре!

- Я тоже. Разнятся мнения. Кто-то говорит до 20-ти лет должны быть и капы и уши прикрыты. В то же время Валерий, сколько ему? 23 уже, его тоже предупреждали. И тренер говорит, что разговаривал с судьями по этому поводу. Они к чему-то пришли, но сегодня опять будто по-другому. Норм нет никаких.

- Пока предсезонка?

- Ну видимо. Надо просто что-то решить, до какого возраста.

«Надо ехать на каждый чемпионат мира» – Маклюков не отказывается от сборной, назвал Орехова лидером

Алексей Маклюков дебютировал за сборную Казахстанана чемпионате мира в Риге в 2021 году. Тогда в сборной много было дебютантов и результат стал лучшим за всю историю. Парням не хватило одного балла для выхода в плей-офф.

- Пожалел, что не смог поехать на чемпионат мира в этом году?

- Конечно. Я смотрел матчи, хотелось бы также, как позапрошлый чемпионат провести, здорово, дружно. Да, в этом году уровень был посильнее. Но в любом случае, как Рома Старченко говорит – надо ехать на каждый чемпионат мира, неважно на результат. Это огромная честь и история. Потом будет что рассказать, против кого играл, где был.

- Зато Валера Орехов подписал с «Магниткой» контракт в ходе чемпионат мира, это сыграло какую-то роль, он стал там лучшим?

- Я так думаю, об интересе со стороны «Металлурга» он узнал еще до чемпионата мира. И это, конечно, повлияло, ручки развязались чуть-чуть. И все полетел. Даже я думаю, он не то, чтобы показывал себя, а просто свой хоккей показывать начал. Вышел и не прыгал выше одного места, а просто свою игру показал. И такое на самом деле есть и вот – лидер.

- Паша сказал, что он скромно ведет себя в коллективе.

- А когда он был не скромным?

- Он пока такой, ни с кем особо не разговаривает.

- Ну он такой, свой круг общения определил и все. Не разменивается. Это же нормальное дело. Плюс мы с ним тоже разговаривали, хорошо, когда в команде есть ребята знакомые. Легче гораздо входить. В том году мы с Пашкой вместе, Семен Кошелев, хоть мы и хорошо его не знали – нам помогал. Так что хорошо, когда есть люди в команде и мы ему прилично так помогаем и в быту, и в раздевалке. Потихоньку со всеми будет общаться, куда он денется.

- В первом матче ты не играл, сказал, что Валера есть. А с «Автомобилистом» вышел в первой паре?

- Тренерский штаб всех хочет по-разному посмотреть, предсезонка. Нет смысла заострять внимание на составы в предсезонке, как мне кажется. Всех крутят, смотрят, даже «Автомобилист» если взять. Также у нас – у кого-то травмы. Это нормальное дело, в каждой команде так.

- Чемпионат мира смотрел?

- Смотрел, просто как раз на этот период вышло много обследований, пропускал. Онлайн следил за текстовой трансляцией, а самые яркие матчи застал. Первый и последний точно смотрел. Самые интересные.

- Видел как Дима Шевченко забил?

- Не могу точно момент вспомнить, но да, конечно. Родственничек же. Следил за ним.

- Он без тебя там грустный ходил.

- Да ладно. Там Рома Старченко, Кирилл Панюков, Паша Акользин. Ребята встретились нормально за год в первый раз в такой обстановке. Они всегда дружили, а тут не виделись почти сезон.

«Барысу» нужно время, чтобы снова адаптироваться к Скабелке, но Маклюков уже видит знакомый рисунок игры

Заключительный матч Кубка Президента состоится между «Барысом» и «Металлургом». Судя по двум прошедшим играм казахстанского клуба – изменения очевидны. Скабелка задействовал новых игроков и заиграл двух местных голкиперов. Непримиримые соперники по плей-офф сойдутся уже на предсезонке.

- Решающий матч с «Барысом» играете, где состав изменился внушительно. Это будет уже другая команда?

- Все Андрея Владимировича знают, знают его требования. Что какой бы состав ни был, он будет требовать максимум – все на что ребята способны. Держать свой уровень. С ним по-другому невозможно. Чего ожидать? Системы. Его системы. Больше ничего.

- Обещаешь беречь себя в сезоне, чтоб поехать на ЧМ?

- Если бы это можно было предугадать. Все за секунду происходит, поэтому нет смысла.

- Вы до турнира уже сыграли три матча, верно?

- Да, здесь три и потом поедем в Челябинск еще.

- Получается вы сыграли уже больше матчей, чем «Барыс», это влияет?

- Думаю, да. Даже нашу команду брать, мы первую игру провели не очень хорошо. А потом маленькими шажочками все равно, за три, за четыре игры какой-то рисунок вырисовывается. Также у «Барыса», наверное. Тоже чуть побольше матчей.

- Смотрел матч «Барыса»?

- Да, смотрел по телевизору. Свободное время было. Тот же рисунок все, просто ребятам надо время и все. Мы когда Андрей Владимирович пришел, какая предсезонка? Нам очень много времени потребовалось, чтобы там все наладить, отточить. И только после нового года уже все знали – его требования, кто что будет делать в той или иной ситуации. Поэтому, думаю, здесь также надо будет время.

Фото: metallurg.ru; vk.com/hcbarys; East News/LEHTIKUVA / VESA MOILANEN; РИА Новости/Павел Лисицын