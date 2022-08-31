«Барыс» подписал контракты с четырьмя игроками

«Барыс» заключил контракты с защитниками Максимом Минеевым и Юрием Сергиенко, а также нападающими Батырланом Муратовым и Михаилом Рахмановым.

Двухсторонние соглашения рассчитаны до 30 апреля 2023 года.

Все игроки присоединились к «Барысу» этим летом, подписав просмотровые контракты.

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