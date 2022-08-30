Ульяновская «Волга» ведет переговоры с Щеткиным (С. Ильев)

По информации журналиста Сергея Ильева Ульяновская «Волга» ведет переговоры с форвардом сборной Казахстана по футболу Алексеем Щеткиным.

«Щеткин — игрок не дешевый, в «Роторе» у него личка была то ли 800, то ли 900 тысяч рублей, но, наверное, нет жирных вариантов. По крайней мере удочки ему «Волга» закидывала, поклевки ждут. Губернатором там выделены несколько хороших ставок, посему в Ульяновске и оказались Александр Сапета с Андреем Климовичем» – пишет источник.

«Волга» идет на 17-м месте в Первой лиге, последним клубом Щеткина является «Ротор», где он сыграл 19 матчей и забил 4 гола.

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