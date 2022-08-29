Рамзан Кадыров согласился с мнением Нурмагомедова о Казахстане

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на слова бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова про Казахстан.

Не так давно промоушен Нурмагомедова Eagle FC провел 50-тый турнир в городе Нур-Султан. Сам Хабиб остался в восторге от столицы Казахстана.

«Нур-Султан, конечно, очень сильно изменился за последние 5-6 лет. Сюда я прилетаю не первый раз и каждый раз видны изменения. Удачи и здоровья всем жителям Казахстана», — написал Хабиб.

Рамзан Ахматович согласился с мнением Нурмагомедова и поставил лайк на его пост, тем самым проявив солидарность словам Хабиба про Казахстан.

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