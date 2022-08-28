Кубок Казахстана по хоккею. 3-й тур. «Арлан» сыграет с «Торпедо», «Сарыарка» против «Актобе»

27 августа в Караганде, Алматы и Нур-Султане состоятся матчи 3-го, заключительного, тура группового этапа Кубка Казахстана-2022 по хоккею.

Канал Insport TV проведет прямую трансляцию этих встреч (время начала указано по Нур-Султану).

Кубок Казахстана

Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше

Группа А

Хумо Узбекистан – Кулагер – 15:00

Сарыарка – Актобе – 19:00

Положение в группе: Сарыарка – 5 (2), Хумо – 4 (2), Актобе – 3 (2), Кулагер – 0 (2).

Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше

Группа В

Арлан – Торпедо – 14:00

Алматы – Горняк – 19:00

Положение в группе: Арлан – 5 (2), Горняк – 4 (2), Алматы – 3 (2), Торпедо – 0 (2).

Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше

Группа С

Иртыш – Снежные Барсы – 14:00

Бейбарыс – Номад – 19:00

Положение в группе: Номад – 5 (2), Бейбарыс – 3 (2), Иртыш – 3 (2), Снежные Барсы – 1 (2).

Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше

Усик связан с Казахстаном: боксировал за Костанай, выигрывал Кубок Президента РК, а к Джошуа готовился со спарринг-партнером из Тараза

У «Тобола» бардак в обороне, «Астана» с трудом обыграла петропавловцев, а «Актобе» отметил юбилей победой: КПЛ вернулась спустя полтора месяца