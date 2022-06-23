Вратарь «Спартака» Акмурзин перейдет в «Тобол» (СпортРадар.kz)

Голкипер Тимур Акмурзин подпишет контракт с костанайским «Тоболом». Об этом сообщил телеграм-канал «СпортРадар.kz».

Последние три года 24-летний вратарь представлял вторую команду московского «Спартака», которая выступала в ФНЛ, но была расформирована по окончании сезона-2021/22.

До этого Акмурзин числился в «Рубине» и «Уфе», играл в молодежных командах московского «Локомотива» и «Барселоны». Привлекался в юношеские сборные России разных возрастов.

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