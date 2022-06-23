«Тобол» объявил о переходе Акмурзина

Костанайский «Тобол» подписал 24-летнего вратаря Тимура Акмурзина.

Контракт с футболистом подписан до конца сезона.

Первым клубом Тимура стал «Локомотив». После этого он продолжил карьеру в структурах казанского «Рубина». В молодежном первенстве провел за «Рубин» 72 матча, в этом сезоне сыграл 6 игр.

Акмурзин перешел в «Спартак» в 2019 году. Он провел три сезона за «Спартак-2» в ФНЛ (второй по силе дивизион России).

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