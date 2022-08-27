Стадиону «Тобола» присвоена наивысшая категория УЕФА. Это третья арена подобного уровня в Казахстане

Стадиону «Центральный» присвоена четвертая категория УЕФА, сообщает пресс-служба костанайского «Тобола».

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«Специальная комиссия УЕФА провела инспекционный визит на стадион «Центральный». Эксперты оценили готовность объекта к приему футбольных матчей топ-уровня, а также возможность присвоения ей 4-й категории.

По итогам визита в Костанай, члены комиссии представили свои отчеты в UEFA для принятия окончательного решения. Теперь «Центральный» может принимать матчи Лиги наций, квалификации чемпионата мира и Европы с участием национальных сборных, а также поединки групповых стадий и плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА.

Отметим, стадион УЕФА категории 4 – стадион наивысшей категории согласно «Регламенту инфраструктуры стадиона», утвержденному УЕФА в 2010 году».

Это третий стадион в Казахстане с высшей категорией от УЕФА. Ранее четвертую категорию получили «Центральный» стадион Алматы и «Астана Арена».

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