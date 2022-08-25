Серж Дебле: «Подписал контракт с «Тоболом» после разговора с Жераром Гоу»

Форвард «Тобола» Серж Дебле ответил на вопросы болельщиков.

– Советовался ли с кем то перед тем, как перейти в «Тобол»? И как твоя семья отреагировала на это?

– Да. После того, как мной начал интересоваться «Тобол», я позвонил Жерару Гоу, который сейчас играет в «Актобе». Он мне рассказал о клубе, городе. После разговора с ним, я был готов подписать контракт именно с «Тоболом».

– Что он сказал тебе?

– Он сказал, что «Тобол» – хороший и серьезный клуб с большими целями, который стал чемпионом страны в прошлом сезоне. Это дало мне мотивацию приехать сюда.

– Ты играл в России, Дании, а также в Армении. На твой взгляд, какой уровень у чемпионата Казахстана?

– Хороший уровень. Я могу сказать, что чемпионат Казахстана схож с уровнем чемпионата Дании. Я пока еще не играл в чемпионате, успев сыграть только в Кубке. Но уже могу сказать, что уровень чемпионата Казахстана – хороший.

– Оправдались ли твои ожидания о городе, «Тоболе» и его болельщиках?

– Да, конечно. Когда я позвонил Гоу, он сказал, что Костанай – небольшой и уютный город, а «Тобол» – серьезный клуб. Я убедился в этом, когда приехал сюда. Здесь любят футбол. Многие приходят на стадион, чтобы поддержать команду. Так что, ожидания оправдались.

– Достаточно морально-волевых качеств у команды, чтобы повторить успех прошлого года?

– Я знаю, что «Тобол» стал чемпионом в прошлом году. И мы должны защитить этот титул. У нас хорошие и качественные игроки, а также тренерский штаб. Это вполне воплотимо. Только работая вместе, как команды, мы можем вновь стать чемпионами страны, тем самым защитив титул.

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