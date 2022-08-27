Ассистент тренера «Аксу» Ульяницкий о болельщиках в Актобе: «Футбол без зрителей, как сад без цветов. Сегодня был бушующий сад»

Ассистент главного тренера «Аксу» Виктор Ульяницкий прокомментировал матч КПЛ против «Актобе» (0:1).

– Было приятно находиться в такой футбольной атмосфере и попасть после пандемии на такой праздник футбола. «Актобе» всегда отличался своей поддержкой и зрителями. Как говорил один тренер: «футбол без зрителей, как сад без цветов». Сегодня был бушующий сад. Игра была напряженной. Была, в основном, борьба. Все бились за результат. Как нам, так и «Актобе» нужны были очки. У каждого свои задачи. Счет на табло.

– Вы недавно подписали игрока Жаксылыка Кенжебаева, который показал себя на проекте «Super bol». Что можете сказать о новичке? Когда увидим его в официальных играх?

– Не все так быстро. Если вы следили за ним, я думаю, шанс есть, как и у каждого мальчишки. Очень хороший проект. У нас такая структура: есть «Экибастуз», «Аксу-М» и первая команда. Все будет зависеть от него, и думаю, шанс у него есть. Поверьте мне, все зависит от футболиста.

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