Карпович после победы над «Аксу»: «По содержанию игры есть вопросы»

Главный тренер «Актобе» Андрей Карпович прокомментировал победу над «Аксу» (1:0) в рамках 17-го тура КПЛ.

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– Матч получился очень сложным, тем не менее, самое важное – три очка, и мы двигаемся дальше. По содержанию игры и нереализованным моментам есть вопросы, но сегодня самое главное было выиграть, набрать три очка. Я говорил ребятам перед игрой, что этот матч будет сложнее, и каждый следующий будет гораздо сложнее, чем был предыдущий. Мы все ближе к заветной цели, больше идет давление, больше переживаний. Но это часть большого спорта, профессионального спорта. С этим нужно жить и уметь бороться и побеждать. Так что наша основная задача – это психологически выдержать этот удар. Все в наших руках и зависит от нас самих, от результатов нашей команды. Хотел бы поздравить всех болельщиков с этой очень сложной, но важной победой!

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