«Акжайык» победил «Атырау» в 17-м туре КПЛ

«Акжайык» одержал победу над «Атырау» в 17-м туре КПЛ.
Голы: Газданов (8’) , Табатадзе (20’, 45+6’), Омиртаев (78’) – Гжельчак (34’), Шустиков (68’, автогол).
Таблица здесь.
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