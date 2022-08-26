«Акжайык» – «Атырау»: смотреть онлайн

Теги высшая лига Казахстан Атырау Акжайык Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

«Акжайык» сыграет с «Атырау» в 17-м туре КПЛ.

Старт в 19:00 по Нур-Султану.

Посмотреть можно по телеканалу Qazsport.

Таблица здесь.

Акжайык – Атырау
Дата проведения
26 августа, 16.00, «Стадион имени Петра Атояна»
Онлайн матча

🎰 Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше 🤑

Усик связан с Казахстаном: боксировал за Костанай, выигрывал Кубок Президента РК, а к Джошуа готовился со спарринг-партнером из Тараза

У «Тобола» бардак в обороне, «Астана» с трудом обыграла петропавловцев, а «Актобе» отметил юбилей победой: КПЛ вернулась спустя полтора месяца 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные