«Акжайык» – «Атырау»: смотреть онлайн

«Акжайык» сыграет с «Атырау» в 17-м туре КПЛ.
Старт в 19:00 по Нур-Султану.
Посмотреть можно по телеканалу Qazsport.
Таблица здесь.
- Дата проведения
- 26 августа, 16.00, «Стадион имени Петра Атояна»
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