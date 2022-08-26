«Каспий» подписал Брижиду

«Каспий» объявил о переходе португальского хавбека Рубена Брижиду.
Он внесен в заявку под 91-м номером.
Последним клубом Бриджидо был «Тобол», его статистика здесь.
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