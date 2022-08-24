Карпович о Жардемове: «История Варди показала, что в футболе важен второй шанс»

Главный тренер «Актобе» Андрей Карпович высказался о подписании контракта с Алибеком Жардемовым.

– В футболе, в спорте, да и в жизни тоже, невозможно без поддержки, без счастливого случая или даже случайности. Когда-то этот шанс был дан мне – простому пацану с района, в не самые спокойные времена, в моем маленьком Семее. Этот шанс открыл мне дорогу и я получил карьеру игрока, о которой много кто лишь мечтал.

Сегодня мы подписали контракт с Алибеком Жардемовым. На этого наглого парнишку я обратил внимание накануне игры ветеранов сборной Казахстана против проекта Super Bol. Его дерзкая шутка про пенсионное удостоверение запомнилась. Надеюсь, что теперь он запомнится всем болельщикам «Актобе» не только юмором, но и хорошей игрой.

Удачно сложилось и то, что Алибек – наш парень, местный. Воспитанник «Актобе». На каком-то этапе жизни ему не повезло. Но благодаря проекту Super Bol он сегодня оказался дома. И мы ждем от него хорошего футбола. История Джейми Варди показала, что в футболе важен второй шанс.

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