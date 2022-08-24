Куаныш Кабдулов ушел из «Турана»

«Туран» объявил об уходе ассистента главного тренера Куаныша Кабдулова.
С апреля по июнь он возглавлял команду до прихода Сергея Когая.
Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.
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