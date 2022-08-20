«Superbol» победил «Женис» в заключительном матче проекта. Троим игрокам поступили предложения от профессиональных клубов

Сегодня прошел заключительный матч проекта «Superbol». Игроки проекта встретились с клубом Второй лиги – столичным «Женисом».

Команды сыграли вничью в основное время (2:2), «Superbol» победил по пенальти – 5:6.

Первыми счет открыли суперболовцы – на 32-й минуте отличился Алибек Жардемов.

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После нападающий «Жениса» Саян Муканов (81’, 84’) отметился дублем и вывел вперед столичный клуб.

На 90-й минуте Дунайбек Аянхан сравнял счет.

В матче присутствовали скауты, в том числе техдиректор «Челси» Клод Макелеле.

Троим игрокам проекта уже поступили предложения от профессиональных клубов.

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