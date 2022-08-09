Агент Прудников о Super Bol: «Понимаю тех, кто считает, что у парней не получится стать профессионалами. Надеюсь, у нас получится их разочаровать»

Футбольный агент Алан Прудников в интервью Sports.ru Казахстан объяснил, как работает проект Super Bol.

– Многие отмечают, что у Super Bol крутые картинка, монтаж, шикарно сделанное шоу, но есть вопрос к спортивной составляющей. Насколько реально, что часть этих ребят заиграет в большой футбол? Что это не просто красивое шоу на два месяца?

– Если брать мировую статистику, то на один профессиональный контракт приходится тридцать тысяч футболистов. Получается, всего два процента парней достигают успеха. Я понимаю скепсис тех, кто считает, что это просто хорошее шоу и у парней не получится стать профессиональными футболистами. Я надеюсь, у нас получится их разочаровать. Система внутри проекта работает следующим образом: мы готовим парней так, чтобы они максимально соответствовали на выходе качествам как физическим, так и психологическим для того, чтобы показать свой максимум на просмотрах в клубах.

Данные по всем матчам, которые они проведут в рамках проекта, будут залиты в InStat Scout. Их можно в любой момент посмотреть скаутам, агентам, спортивным директорам, профессионалам, а также самим спортсменам. Может быть и так, что еще до конца проекта какие-то клубы заинтересуются ребятами согласно их видеонарезкам и статистическим показателям.

В любом случае, в конце шоу мы сделаем так, что те, кого не отберут клубы, благодаря связям нашей команды окажутся в большом футболе. Конечно, кого-то могут разглядеть клубы, но свою работу сделаем и мы: есть участники, которых мы знаем куда предложить и кому показать.

Так было в российском проекте: 11 игроков сразу получили контракты и еще 6 ребят подписали договоры после шоу. Цель проекта – дать шанс.

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