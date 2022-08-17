Акользин: «С «Барысом» будет матч за первое место»

Экс-игрок «Барыса», ныне выступающий за «Металлург Мг» Павел Акользин прокомментировал приход Валерия Орехова в магнитогорский клуб, а также поделился ожиданием от матча со своей бывшей командой в Кубке президента РК.

– У вас в составе уже три игрока сборной Казахстана, плюс Эдди Паскуале экс-вратарь «Барыса». Как приняли в команде Валеру Орехова?

– Он очень хороший защитник. Когда я приехал в первый день, у ребят был выходной и Валера пришел в раздевалку, коньки ему надо было подготовить. Пообщались с ним. Ребята его называют – Молчаливый Боб, потому пока он мало разговаривает. Новая команда, думаю, еще не привык. Тренерский штаб ему доверяет, играет, молодой перспективный с хорошим броском и катанием. Думаю, у него большое будущее.

– Обрадовался, когда узнал, что здесь турнир будете играть?

– Да, конечно, всегда приятно вернуться сюда, сыграть матчи, провести время в Астане. Семья должна приехать сюда на денек, а позже приедут ко мне в Магнитогорск и там дочь уже пойдёт в первый класс.

– Последний матч играете с «Барысом», думаешь будет решающим?

– Думаю, будет за первое место матч.

– Старченко через 14 лет перешел в новый клуб, как думаешь, каково так менять свою привычную жизнь, не разговаривали с ним?

– Думаю, ему это далось нелегко. Мы с ним особо не обсуждали это. С одной стороны, тяжело, с другой – возможность что-то поменять. Возможно решил изменить, попробовать новое. Думаю, ему будет хорошо в Москве, в этом клубе, и станет одним из лидеров там. Желаю ему там удачи и конечно, пусть приезжает в сборную!

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