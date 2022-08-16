Опубликован состав «Барыса» на Кубок Президента Республики Казахстан

«Барыс» опубликовал состав на Кубок Президента Республики Казахстан.

Вратари: Джелал-ад-Дин Амирбеков, Никита Бояркин, Андрей Шутов.

Защитники: Адиль Бекетаев, Кристофер Биграс, Тамирлан Гайтамиров, Михаил Григорьев, Джесси Грэм, Самат Данияр, Максим Минеев, Эмиль Нургалиев, Юрий Сергиенко, Владислав Семин, Тимур Фаткуллин, Егор Шалапов, Эдуард Шетле.

Нападающие: Алихан Асетов, Джереми Бракко, Линден Вей, Дмитрий Гурков, Диас Гусейнов, Динмухамед Кайыржан, Энтони Луис, Кирилл Максимов, Абай Мангисбаев, Никита Михайлис, Батырлан Муратов, Егор Петухов, Михаил Рахманов, Андрей Рунов, Кирилл Савицкий, Антон Сагадеев, Ансар Шайхмедденов, Аркадий Шестаков.

Соперники казахстанцев на турнире, стартующем сегодня – «Автомобилист», «Магнитка» и «Нефтехимик».

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