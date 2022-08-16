Стоилов опроверг слухи о приглашении Исламхана в «Левски»

Экс-тренер «Астаны» и сборной Казахстана Станимир Стойлов опроверг слухи о том, что приглашал Бауыржана Исламхана в «Левски».

«Это неправда», – сказал специалист, ответив также отрицательно на вопрос, связывался ли он с бывшим капитаном «Кайрата» и национальной команды.

Ранее сообщалось, что Стойлов пригласил Исламхана, чей срок дисквалификации за допинг истекает в конце года, пройти зимние сборы вместе с болгарским клубом.

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