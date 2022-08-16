Стойлов пригласил Исламхана пройти сборы с «Левски». Срок дисквалификации Бауыржана истекает в конце года

Портал KazFootball.kz сообщил, что Бауыржан Исламхан после отбытия срока дисквалификации может оказаться в чемпионате Болгарии.

По словам источника, в услугах футболиста заинтересован экс-тренер «Астаны» и сборной Казахстана Станимир Стойлов. Специалист, ныне возглавляющий «Левски», предложил казахстанцу пройти зимние учебно-тренировочные сборы с болгарским клубом, по итогам которых может быть подписан полноценный контракт.

Исламхан с декабря 2020 года отбывает двухлетнюю дисквалификацию после проваленного допинг-теста.

Его последним клубом был «Аль-Айн» из ОАЭ.

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