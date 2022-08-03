Опубликован состав сборной Казахстана на Играх Исламской солидарности

Теги сборная Казахстана Зульфия Чиншанло Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Федерация тяжелой атлетики Казахстана объявила состав на Игры Исламской солидарности.

Девушки

  • Зульфия Чиншанло (59 кг)
  • Нурлыбекова Арай (76 кг)
  • Омарова Аиша (81 кг)
  • Есжанова Айым (81 кг)
  • Ковальчук Любовь (+87 кг)
  • Муптильда Айзада (+87 кг)

Мужчины

  • Чонтей Арли (55 кг)
  • Алиев Отепберген (61 кг)
  • Чуркин Алексей (73 кг)
  • Сейтказы Еламан (81 кг)
  • Петрович Сергей (89 кг)
  • Бектай Асылжан (89 кг)
  • Староверкин Кирилл (96 кг)
  • Антропов Артем (102 кг)

Соревнования пройдут с 9 по 18 августа в городе Конья (Турция).

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