Опубликован состав сборной Казахстана на Играх Исламской солидарности

Федерация тяжелой атлетики Казахстана объявила состав на Игры Исламской солидарности.
Девушки
- Зульфия Чиншанло (59 кг)
- Нурлыбекова Арай (76 кг)
- Омарова Аиша (81 кг)
- Есжанова Айым (81 кг)
- Ковальчук Любовь (+87 кг)
- Муптильда Айзада (+87 кг)
Мужчины
- Чонтей Арли (55 кг)
- Алиев Отепберген (61 кг)
- Чуркин Алексей (73 кг)
- Сейтказы Еламан (81 кг)
- Петрович Сергей (89 кг)
- Бектай Асылжан (89 кг)
- Староверкин Кирилл (96 кг)
- Антропов Артем (102 кг)
Соревнования пройдут с 9 по 18 августа в городе Конья (Турция).
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