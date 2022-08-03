Опубликован состав сборной Казахстана на Играх Исламской солидарности

Федерация тяжелой атлетики Казахстана объявила состав на Игры Исламской солидарности.

Девушки

Зульфия Чиншанло (59 кг)

Нурлыбекова Арай (76 кг)

Омарова Аиша (81 кг)

Есжанова Айым (81 кг)

Ковальчук Любовь (+87 кг)

Муптильда Айзада (+87 кг)

Мужчины

Чонтей Арли (55 кг)

Алиев Отепберген (61 кг)

Чуркин Алексей (73 кг)

Сейтказы Еламан (81 кг)

Петрович Сергей (89 кг)

Бектай Асылжан (89 кг)

Староверкин Кирилл (96 кг)

Антропов Артем (102 кг)

Соревнования пройдут с 9 по 18 августа в городе Конья (Турция).

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