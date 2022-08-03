Тренер сборной Казахстана Адиев может возглавить «Урал»

«Спорт-Экспресс» сообщил, что главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев может возглавить «Урал».

Это станет возможным в случае увольнения Игоря Шалимова.

Под руководством Адиева сборная Казахстана провела четыре матча в Лиге наций УЕФА, трижды выиграв и один раз сыграв вничью.

На старте сезона-2022/23 «Урал» под руководством Шалимова потерпел три поражения в трех матчах.

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