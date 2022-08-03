Тренер сборной Казахстана Адиев может возглавить «Урал»

«Спорт-Экспресс» сообщил, что главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев может возглавить «Урал».
Это станет возможным в случае увольнения Игоря Шалимова.
Под руководством Адиева сборная Казахстана провела четыре матча в Лиге наций УЕФА, трижды выиграв и один раз сыграв вничью.
На старте сезона-2022/23 «Урал» под руководством Шалимова потерпел три поражения в трех матчах.
🎰 Европейский футбол возвращается. Наши друзья дарят ставку без риска 🤑
Осталось только двое: «Кызыл – Жар» прошел «Осиек» и присоединился к «Тоболу» в третьем раунде ЛК, а «Астана» и «Кайрат» покинули еврокубки без голов
«История Саши Марочкина – это и есть проект «Super Bol». Прудников о футбольном реалити в Казахстане, Муханове в «Актобе» и агентской работе
Комментарии