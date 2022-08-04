Где смотреть ЦСКА – «Факел» в Казахстане 6 августа

ЦСКА, за который выступает игрок сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, в 4-м туре примет «Факел» из Воронежа.

Игра пройдет в Москве, на стадионе «ВЭБ Арена» 6 августа в 20:30 по времени Нур-Султана. В прямом эфире покажет Qsport.

Статистика РПЛ здесь.

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