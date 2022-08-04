Где смотреть «Айнтрахт» – «Бавария» в Казахстане 5 августа

Сегодня стартует новый сезон Бундеслиги. В 1-м туре «Бавария» на выезде сыграет с «Айнтрахтом».
Матч стартует в ночь с 5 на 6 августа в 00:30 по времени Нур-Султана. В прямом эфире игру покажут Setanta Sports и Setanta Sports 2.
Статистика Бундеслиги здесь.
- Дата проведения
- 5 августа, 21.30, «Дойче банк Парк»
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