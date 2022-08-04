Где смотреть «Айнтрахт» – «Бавария» в Казахстане 5 августа

Теги Бавария Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия Setanta Sports.ru - Казахстан Setanta Qazaqstan (Сетанта Казахстан) Спорт Казахстана

Сегодня стартует новый сезон Бундеслиги. В 1-м туре «Бавария» на выезде сыграет с «Айнтрахтом».

Матч стартует в ночь с 5 на 6 августа в 00:30 по времени Нур-Султана. В прямом эфире игру покажут Setanta Sports и Setanta Sports 2.

Статистика Бундеслиги здесь.

Айнтрахт Ф – Бавария
Дата проведения
5 августа, 21.30, «Дойче банк Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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