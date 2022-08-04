Где смотреть «Фулхэм» – «Ливерпуль» в Казахстане 6 августа

В эти выходные стартует новый сезон АПЛ. В 1-м туре «Ливерпуль» в гостях сыграет с «Фулхэмом».
Матч стартует 6 августа в 17:30 по времени Нур-Султана. В прямом эфире игру покажет телеканал Setanta Sports 1.
Статистика АПЛ здесь.
- Дата проведения
- 6 августа, 14.30, «Крэйвен Коттэдж»
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