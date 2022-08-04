Где смотреть «Эвертон» – «Челси» в Казахстане 6 августа

Теги Челси Эвертон премьер-лига Англия Sports.ru - Казахстан Setanta Qazaqstan (Сетанта Казахстан) Спорт Казахстана

В эти выходные стартует новый сезон АПЛ. В 1-м туре «Эвертон» примет «Челси».

Матч стартует в 22:30 по времени Нур-Султана. В прямом эфире игру покажет телеканал Setanta Sports.

Статистика АПЛ здесь.

Эвертон – Челси
Дата проведения
6 августа, 19.30, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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