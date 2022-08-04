Где смотреть «Вест Хэм» – «Ман Сити» в Казахстане 7 августа

В эти выходные стартует новый сезон АПЛ. В 1-м туре «Вест Хэм» примет «Манчестер Сити».
Матч стартует 7 августа в 21:30 по времени Нур-Султана. В прямом эфире игру покажет телеканал Setanta Sports.
Статистика АПЛ здесь.
- Дата проведения
- 7 августа, 18.30, «Олимпийский стадион»
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