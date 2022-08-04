Лобжанидзе, Мужек, Коне – в старте на матч «Кызыл-Жара» и АПОЭЛ

Объявлен стартовый состав «Кызыл-Жара» на гостевой матч отборочного раунда Лиги конференций против кипрского АПОЭЛа.

«Кызыл-Жар»: Мирослав Лобанцев (В) (К) – Юрий Бушман, Матео Мужек, Валерий Каршакевич, Марк Гурман, Еркин Тапалов – Пабло Подио, Мусса Коне, Жиан дос Сантос, Павел Яковлев – Элгуджа Лобжанидзе;

Резерв: Владимир Логиновский (В), Вадим Петров (В) – Олег Мурачев, Альдаир Адилов – Рафаиль Оспанов, Гиорги Иваниадзе, Сергей Тихоновский – Тимур Мульдинов, Евгений Козлов, Максим Чиканчи;

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Осталось только двое: «Кызыл – Жар» прошел «Осиек» и присоединился к «Тоболу» в третьем раунде ЛК, а «Астана» и «Кайрат» покинули еврокубки без голов

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