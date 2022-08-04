Кипрский АПОЭЛ потерял несколько игроков перед первым матчем ЛК против «Кызыл-Жара».

Кипрский АПОЭЛ потерял несколько игроков перед первым матчем третьего квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА против «Кызыл-Жара».

Вместо травмированного Антона Маглицы в заявку попал новичок команды Данни Блум, перешедший из немецкого «Бохума».

Также кипрской команде не поможет экс-игрок «Иртыша» Лаша Двали и молодой португальский полузащитник Рафаэль Морейра. Оба игрока тренируются отдельно от общей группы.

Напоним, подопечные Али Алиева выйдут на газон стадиона «ГСП» 4 августа в 23:00 по времени Нур-Султана. Матч покажет телеканал Qazsport.

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