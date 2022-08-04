Али Алиев: «Мы даже обрадовались, что нам попался АПОЭЛ»

Главный тренер «Кызыл-Жара» Али Алиев прокомментировал предстоящую встречу с АПОЭЛом в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций.

– Большое спасибо за гостеприимство на Кипре. АПОЭЛ, можно сказать, это дружеская для нас команда. Очень часто казахстанские клубы встречаются именно на этих стадиях с этой командой. Мы даже обрадовались, что нам попался АПОЭЛ.

Нам знаком их футбол, знаком их южный темперамент. Команда составлена из очень качественных футболистов, индивидуально сильных игроков. Поэтому иногда в играх у команды преобладают больше индивидуальные действия отдельно взятых игроков, в приоритет над тактикой. Без веры в удачу нет смысла играть на этой стадии. Любой футболист и тренер должен верить в свою удачу, и мы, как команда, наверное, больше этим и ценны, так как каждый игрок верит в то, что может совершить на поле что-то такое, как, например, сделал Иваниадзе в игре с «Осиеком».

Футбол это такая игра, где любые серии побед могут эмоционально и морально поднять команду на более высокий уровень. То, что мы занимаем двенадцатое место в чемпионате Казахстана, ничего не значит. Я это говорю, потому что есть моменты, которые выражались в невезении, где-то подводило исполнительское мастерство, где-то – недооценка соперника. Но сделав анализ, ребята понимают, что все то, что мы делаем на поле, должно позитивно сказаться на игре. Слава богу, что мы этот момент поймали именно в играх квалификации Лиги конференций.

Во-первых, мы дебютанты в Лиге конференций. И нам попался такой соперник как АПОЭЛ. Это самый титулованный клуб Кипра. Я наблюдал с трибун, когда они играли у нас против «Астаны». Наблюдал, когда они играли против «Кайсара». Поэтому сложилось такое понимание, что это знакомая команда. Мы понимаем, что слабых соперников нет! В этой игре каждая команда представляет свою страну, и каждая из нас будет отдаваться на все сто процентов на поле.

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