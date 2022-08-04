Магомед Адиев о возможном уходе из сборной Казахстана: «Могу сказать, что доработаю две оставшиеся игры в Лиге наций»

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев прокомментировал интерес к нему со стороны «Урала».

«Могу сказать, что доработаю две оставшиеся игры в Лиге наций – против Беларуси и Азербайджана», – ответил он порталу Meta-ratings.kz.

Ранее сообщалось, что Адиев может принять клуб из Екатеринбурга в случае отставки Игоря Шалимова.

🎰 Европейский футбол возвращается. Наши друзья дарят ставку без риска 🤑

Осталось только двое: «Кызыл – Жар» прошел «Осиек» и присоединился к «Тоболу» в третьем раунде ЛК, а «Астана» и «Кайрат» покинули еврокубки без голов

«История Саши Марочкина – это и есть проект «Super Bol». Прудников о футбольном реалити в Казахстане, Муханове в «Актобе» и агентской работе