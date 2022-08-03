Экс-директор академии «Кайрата» Галямин: «Алипу желательно перейти из «Зенита» в какой-то другой клуб. Не советую возвращаться в чемпионат Казахстана»

Бывший директор академии «Кайрата» Дмитрий Галямин поделился мнением о Нуралы Алипе.

– Алипу желательно перейти в аренду в какой-то другой клуб. Надо смотреть правде в глаза: с приходом Родригао в «Зените» собраны сильные игроки в центральной зоне обороны. У Алипа только одна позиция — центральный защитник. Он очень перспективный футболист. С учетом его возраста, ему надо принять решение и пойти куда-то играть в чемпионате России.

– В декабре у Алипа заканчивается срок аренды в «Зените». Может быть, «Кайрату» стоит его раньше отозвать из Петербурга, чтобы он помог в чемпионате Казахстана?

– Зачем ему туда ехать? Алип приехал в Россию, он один из сильнейших футболистов Казахстана. Возвращаться опять в чемпионат, который на три порядка ниже?

– Есть вариант, что он досидит в «Зените» до конца аренды и все равно уедет в Казахстан.

– Такой шанс, как Алипу, выпадает раз в жизни. Зачем ему возвращаться в Казахстан, а не использовать этот шанс? Человек играет в «Зените». Конечно, он будет востребован в РПЛ.

– Когда Нуралы надо принимать решение об уходе из «Зенита»?

– Это вопрос стратегический. Пускай клубы решают («Зенит» и «Кайрат») и сам игрок. Я не советую Алипу возвращаться в чемпионат Казахстана.

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