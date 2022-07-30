Всеволод Садовский: «Спасибо всем болельщикам, которые, несмотря на жару, пришли на стадион и поддержали нас»

Нападающий «Ордабасы» Всеволод Садовский прокомментировал поражение от «Атырау» (1:2) в 4-м туре Кубка Казахстана.

– У меня нет слов. Не хочется комментировать такой матч, думаю, зрители все видели. Единственное, хочу поблагодарить наших болельщиков за такую прекрасную поддержку. Мы в каждой игре стремимся играть в атакующий футбол и прилагаем все усилия, для достижения положительного результата. Еще раз спасибо всем болельщикам, которые, несмотря на жару, пришли на стадион и поддержали нас.

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