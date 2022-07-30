Седнев о проблемах с обороной: «Наверное, нам нужно иметь таких игроков в атаке, которые будут забивать по пять мячей»

Главный тренер «Ордабасы» Александр Седнев прокомментировал матч 4-го тура Кубка Казахстана против «Атырау» (1:2)

– Обидное поражение, и, думаю, заслуженное. Очень тяжело рассчитывать на положительный результат с такими ошибками в обороне. Наверное, нам нужно иметь таких игроков в группе атаки, которые будут забивать по пять мячей. Соперник, если не ошибаюсь, фактически пробил два удара в створ ворот и забил два мяча, плюс куча остановок, темп матча постоянно сбивался, тяжело, конечно, играть. Наши ребята пытались спасти матч, возможно было какое-то подобие навала, много стандартных положений, но к сожалению, мы ничего с них выжать не смогли. Это очередной такой тест для нас. Нам ничего не остается, как искусственно вводить многих игроков в игры, чтобы хоть как-то в этом цейтноте времени приводить всех к общему функциональному знаменателю. К сожалению, опять у нас есть определенные проблемы, болезни, но я надеюсь и верю, что мы справимся с этой ситуацией, это поражение должно стать полезным для нас.

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