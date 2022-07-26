«Линкольн» – «Тобол»: где смотреть

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Гибралтарский «Линкольн» примет «Тобол» из Казахстана в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций.

Старт в 22:00 по Нур-Султану.

Встреча в Казахстане завершилась победой «Тобола» (2:0).

Посмотреть матч можно будет по телеканалу Qazsport.

Линкольн Гибралтар – Тобол Казахстан
Дата проведения
26 июля, 19.00, «Виктория Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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