Владимир Жарков о «Линкольне» в Костанае: «Игроки оставили после себя животный срач в раздевалке, а сопровождающие два часа обмывали поражение своей команды»

Журналист Владимир Жарков рассказал о неподобающем поведении игроков гибралтарского «Линкольна» в Костанае.

Команда проиграла «Тоболу» со счетом 2:0 в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций.

«По свидетельствам сотрудников костанайского клуба, таких свиней, как эти «высококультурные» европейцы из Гибралтара, на своей памяти они не встречали. Футболисты «Линкольна» после себя оставили какой-то животный срач, разбросали по раздевалке продукты питания, а полотенца для душа и простыни для массажных столов уделали какими-то неопределенными испражнениями биологического происхождения.

А сопровождающих лиц невозможно было выкурить из VIP-ложи «Центрального» стадиона. Добравшись до халявного бухлишка, они два часа обмывали поражение своей команды, не желая уходить, пока все не выпьют», – написал Жарков.

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