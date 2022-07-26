«Акжайык» объявил об уходе Сапанова

«Акжайык» объявил об уходе защитника Мирама Сапанова.

Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

36-летний Сапанов с перерывами играл за клуб из Уральска с 2004 года, на его счету – 299 матчей за команду.

🎰 Готов к старту АПЛ? Проверь себя и получи бонус на первую ставку🤑

«Мы с Ласло оба хотели снова здесь забить». Экс-игрок «Шахтера» Топчагич о возвращении в Казахстан и победе над «Кызыл-Жаром»

Черный день казахстанского футбола: «Астана» влетела полякам, «Кайрат» дома проиграл дебютанту еврокубков, а «Кызыл-Жар» не смог одолеть «Осиек»